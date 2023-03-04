Нюджент-Хопкинс впервые забросил 30 шайб в сезоне НХЛ. У «Эдмонтона» 3 игрока с 30+ впервые за 33 года

Райан Нюджент-Хопкинс впервые забросил 30 шайб в сезоне НХЛ. 29-летний форвард «Эдмонтона» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (6:3) и был признан первой звездой.
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