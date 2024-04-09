Страна и люди
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Страна и люди

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Десантники взорвали украинский БТР при попытке ротации под Вербовым

Десантники взорвали украинский БТР при попытке ротации под Вербовым

Разведчики гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» нанесли сокрушительные удары по противнику под Вербовым в Запорожской области и сорвали его ротацию.

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