В Санкт-Петербурге в связи с пожаром в посёлке Шушары возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по поручению Председателя СК России в связи с пожаром в посёлке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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