В Ростове приступили к планировке новой линии скоростного трамвая

Транспортная ветка пройдет через микрорайон Темерник и Северный жилой массив. Инвестор, крупный машиностроительный холдинг Урала, должен в течение года подготовить планировку и межевание территории Северного жилмассива, где будет проложена трамвайная линия.
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