В Петербурге хотят заставить кикшеринги платить налоги в городской бюджет

В Северной столице в отношении операторов электросамокатов планируют ввести новые правила. Власти Петербурга хотят, чтобы от кикшеринга поступали налоговые поступления, которые можно будет направить на содержание инфраструктуры города.
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