Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

Эти упражнения очень эффективны потому, что естественны для нашего тела. Если ты ведешь сидячий образ жизни, долго приходится находиться за компьютером на протяжении дня в одной позе, страдаешь от постоянных ноющих болей в пояснице, эта зарядка принесет тебе чудесное избавление от всех проблем со спиной! Эти упражнения очень эффективны потому, что естественны для нашего тела.
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