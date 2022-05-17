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Овечкина ожидают на финале Кубка России. Хоккеист может стать участником мероприятий «Динамо»

Российскую звезду «Вашингтона» ожидают на финале Кубка России по футболу. Александр Овечкин может посетить финальный матч БЕТСИТИ Кубок России между «Спартаком» и «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

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