Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Египет, сообщил, что они находятся в контакте.