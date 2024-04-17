Нарышкин доложил Путину об итогах рабочей поездки в Египет

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос доложил ли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин президенту РФ Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Египет, сообщил, что они находятся в контакте.
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