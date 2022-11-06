Царьград

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Ядерная война. Три сценария деэскалации

Ядерная война. Три сценария деэскалации

Ядерная тема в последнее время особо обсуждаема, и МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвал страны "ядерной пятёрки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.

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