Цветные фотографии жизни Польши в начале 1980-х

В начале 1980-х годов, когда Гданьск и Варшава находились в эпицентре социально-политического переворота европейского масштаба, французский фотограф марокканского происхождения Бруно Барби (Bruno Barbey) отправился в восьмимесячное путешествие протяженностью почти 40 000 километров.