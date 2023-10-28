Отец Переса: Серхио останется в Red Bull ещё на 10 лет и станет чемпионом

Отец Переса: Серхио останется в Red Bull ещё на 10 лет и станет чемпиономGetty Images / Red Bull Content PoolОтец Серхио Переса, Антонио Перес Гарибай, заявил, что его сын не просто останется в Red Bull Racing на 2024 год.
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