Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«А сеять ложные надежды — это и вовсе экспертное вредительство»

«А сеять ложные надежды — это и вовсе экспертное вредительство»

Небольшой отрезвляющий текст заместителя председателя Московской городской Думы, главного редактора Объединённой редакции ЭСМИ, директора Дирекции производства Государственной радиовещательной компании "Радио России", заместителя директора Дирекции информационных программ "Вести" Андрея Медведева.

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