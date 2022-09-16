Ми-26 в специальной военной операции и перспективы модернизации

Ми-26 в Харьковской области. Источник: youtube.com Резерв Генерального штаба В ходе событий в Харьковской области, которые были обозначены Министерством обороны как «перегруппировка российских войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении».
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