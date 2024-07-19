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В июле 2024 года Сочи привлек рекордное количество туристов

В июле 2024 года Сочи привлек рекордное количество туристов

На сочинском курорте продолжается активный курортный сезон. По данным местной администрации, средняя заполняемость гостиниц и постоялых дворов составляет 88%, что свидетельствует о высоком спросе на путешествия к Черному морю.

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