Россиянам объяснили, чем опасно "ипотечное донорство"

В результате можно остаться без квартиры, с чужим долгом или испорченной кредитной историей Процентная ставка по льготной семейной ипотеке в четыре раза ниже рыночной, что поспособствовало увеличению случаев "ипотечного донорства".
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