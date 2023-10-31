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ИА Реалист

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Король Карл III признал зверства британцев в Кении

Король Карл III признал зверства британцев в Кении

НАЙРОБИ (ИА Реалист). Король Британии Карл III подтвердил в Найроби, что не может быть «никакого оправдания» зверствам британской колонизации, совершенным против кенийцев, не попросив, однако, прощения, как того требовали некоторые.

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