Депутат Белик: крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что в жизни Крыма многое поменялось за последние годы, но неизменным остался тот факт, что крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что в жизни Крыма многое поменялось за последние годы, но неизменным остался тот факт, что крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году.
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