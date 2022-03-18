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Депутат Белик: крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году

Депутат Белик: крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что в жизни Крыма многое поменялось за последние годы, но неизменным остался тот факт, что крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году.

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