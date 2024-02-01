Акционеры Tesla проголосуют по переносу регистрации компании в Техас

Global Look Press/Horst Galuschka/dpa Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в соцсети X сообщил, что в ближайшее время среди акционеров компании Tesla пройдет голосование по вопросу перенесения регистрации компании в Техас.
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