78 объектов разрушенного благоустройства восстановили в Братске

Братский водоканал (МУП «БВК») завершил значимую инициативу по восстановлению разрушенного благоустройства в городе, вернув городу более 78 объектов, пострадавших от различных ремонтных и технологических вмешательств в 2023 году и ранее.
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