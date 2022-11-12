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Чудеса нового украинского быта

Чудеса нового украинского быта

Включите какой-нибудь украинский телеканал. Позвоните своему свидомому знакомому. В конце концов, сами поезжайте в Киев и спросите: откуда такое вопросительное выражение на физиономиях громадян? На не обезображенных интеллектом лицах евроукров обозначается один единственный и главный вопрос: «А нас за що?» Жители столичного региона щенэвмэрлой, а также элита украинской нации из Львова внезапно осознали, что по ним не прилетало не потому, что их противовоздушная оборона отрабатывает блестяще, а потому что в Кремле их было жаль как братский народ.

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