В Уфе завершена запись аудиоантологии башкирской хоровой музыки

Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина завершила работу над проектом «Аудиоантология башкирской хоровой музыки».
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