Смоленские активисты украсили Громовую башню

Стеклянные ограждения прясла у башни украсили изображениями белых журавлей и других символов Победы В Смоленске активисты Движения Первых украсили Громовую башню в рамках Всероссийской акции «Окна Победы».
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