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Почему после COVID-19 необходимо провериться на туберкулез?

Почему после COVID-19 необходимо провериться на туберкулез?

Эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер объяснила, почему после COVID-19 стоит провериться на наличие туберкулеза, сообщает PRIMPRESS.

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