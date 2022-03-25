Почему после COVID-19 необходимо провериться на туберкулез?

Эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер объяснила, почему после COVID-19 стоит провериться на наличие туберкулеза, сообщает PRIMPRESS.
Эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер объяснила, почему после COVID-19 стоит провериться на наличие туберкулеза, сообщает PRIMPRESS.
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