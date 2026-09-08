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Татар-информ

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В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили более 20 электросамокатов

В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили более 20 электросамокатов

В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 23 электросамоката и велосипеда. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, рейд проводился совместно с Исполнительным комитетом города.

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