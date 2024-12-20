Хинштейн рассказал о ситуации с пожарами в Рыльске

МЧС России по региону сообщило о двух возгораниях.Врио губернатора Курской области сообщил, что информация в телеграм-каналах о пожарах, которые не могут потушить и которые возникли в результате обстрела, не соответствует действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)