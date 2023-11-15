Солистка Карагандинской музкомедии заняла первое место на международном конкурсе в Испании

Солистка-вокалистка Карагандинского театра музыкальной комедии Елена Фёдорова заняла первое место в номинации «академический вокал» на Международном конкурсе исполнителей Mediterranean Legends в Испании (Коста-Брава).
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