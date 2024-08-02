Эксперт оценил решение США разместить в Германии ракеты большой дальности

Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия© AP Photo / Matthias Schrader Объявленное США решение разместить в Германии ракеты большой дальности несет огромные риски как для самой Германии, так и для всей Европы и самих Соединенным Штатам, заявил РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД РФ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.