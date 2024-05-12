Предложение о назначении Андрея Белоусова на должность главы министерства обороны Российской Федерации является крайне удачным, поскольку он имеет стратегический кругозор и нестандартно подходит к решению сложных задач.
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