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Коротченко: Опыт Белоусова поможет России достичь победы в СВО

Коротченко: Опыт Белоусова поможет России достичь победы в СВО

Предложение о назначении Андрея Белоусова на должность главы министерства обороны Российской Федерации является крайне удачным, поскольку он имеет стратегический кругозор и нестандартно подходит к решению сложных задач.

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