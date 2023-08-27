Сила в правде

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Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты

Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты

Пару дней назад британская "Гардиан" сообщила, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом ОВС НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакиным.

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