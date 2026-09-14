WSJ: Россия лидирует в производстве массовых современных вооружений

Россия занимает лидирующие позиции в производстве современных массовых бюджетных вооружений, опережая Украину и США, сообщает Регнум со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal (WSJ).
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