Coinbase наторговал криптовалютой за неделю на $119 млрд

На площадке Coinbase International зафиксирован резкий скачок объемов торгов. За прошедшую неделю общий объем превысил 119 миллиардов долларов, при этом среднедневной показатель составил почти 20 миллиардов.
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