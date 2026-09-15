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Захарова: Россия ответит на решение Венгрии выслать дипломатов

Захарова: Россия ответит на решение Венгрии выслать дипломатов

Россия ответит Венгрии на высылку дипломатов, но пока рано говорить о сроках. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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