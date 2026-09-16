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Царьград

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Президента ЮАР Рамафосу освободили от встреч по болезни

Президента ЮАР Рамафосу освободили от встреч по болезни

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса прекратил участие в публичных мероприятиях из-за болезни после возвращения с саммита БРИКС в Индии.

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