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США расширили масштаб ударов по Ирану

США расширили масштаб ударов по Ирану

США расширили масштаб ударов по Ирану. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид. «Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что атаки в среду были более широкими по масштабам, чем атаки накануне», — отметил обозреватель.

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