США расширили масштаб ударов по Ирану. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид. «Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что атаки в среду были более широкими по масштабам, чем атаки накануне», — отметил обозреватель.