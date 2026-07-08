США расширили масштаб ударов по Ирану. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид. «Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что атаки в среду были более широкими по масштабам, чем атаки накануне», — отметил обозреватель.
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