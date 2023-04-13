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Моравецкий полагает, что Южная Корея не предоставит ВСУ снаряды без прямого участия и гарантий Байдена

Моравецкий полагает, что Южная Корея не предоставит ВСУ снаряды без прямого участия и гарантий Байдена

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что исключительно прямое вмешательство президента США Джо Байдена может привести к соглашению с Южной Кореей о предоставлении артиллерийских снарядов Киеву.

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