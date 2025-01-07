Автомобиль вылетел на встречку и врезался в грузовик под Ижевском

t.me/Прокуратура ТАТАРСТАНА Смертельное ДТП произошло вечером 7 января на подъезде к Ижевску. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
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