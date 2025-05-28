Химкинский опыт: крах подмосковного клуба запутал ситуацию в стыках

В день первых переходных матчей за право выступать в следующем сезоне в РПЛ стало известно, что «Химки» покидают Премьер-лигу из-за финансовых проблем, несмотря на то что сохранили там место по спортивному принципу.
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