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«Бостон» показал 3 комплекта формы в честь 100-летия клуба

«Бостон» показал 3 комплекта формы в честь 100-летия клуба

Команда будет играть в этой форме в сезоне-2023/24. «Брюинс» были основаны в 1924 году и стали первым клубом из США, вступившим в НХЛ.

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