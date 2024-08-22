Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Да, это саван Иисуса Христа!

Да, это саван Иисуса Христа!

Поставлена точка в загадке знаменитой Туринской плащаницы Андрей Соколов Как сообщила британская газета Daily Mail, работа итальянских исследователей с применением новых технологий, в частности, рентгена, доказала, что хранящаяся в Турине льняная ткань Плащаницы или савана, в который был завернут после снятия с креста Иисус Христос, была действительно изготовлена около 2000 лет назад, то есть, во времена, описанные в Евангелиях.

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Комментарии
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Александр Симаков
В  Евангелии от Матвея,  написано, что Иосиф ОБЕРНУЛ тело Христа.  Здесь в статье - завернул. ЗАВЕРНУЛ, а не накрыл. Я приведу очень корявый пример, но так, для размышлений. Если завернуть шоколадную конфету, потом слегка подтаявшую, развернуть, возможно ли, чтобы на обёртке отпечатались  только две строны конфеты, а не все шесть её граней?  И ещё для размышления. Посмотрите на фото туринской плащаницы слева, которая якобы негатив, а фото справа - позитив с этого негатива. Найдитие отличия.
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