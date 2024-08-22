Да, это саван Иисуса Христа!

Александр Симаков

В Евангелии от Матвея, написано, что Иосиф ОБЕРНУЛ тело Христа. Здесь в статье - завернул. ЗАВЕРНУЛ, а не накрыл. Я приведу очень корявый пример, но так, для размышлений. Если завернуть шоколадную конфету, потом слегка подтаявшую, развернуть, возможно ли, чтобы на обёртке отпечатались только две строны конфеты, а не все шесть её граней? И ещё для размышления. Посмотрите на фото туринской плащаницы слева, которая якобы негатив, а фото справа - позитив с этого негатива. Найдитие отличия.