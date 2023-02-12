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«Уорриорз» должны принять решение по Гэри Пэйтону II до вечера воскресенья

«Голден Стэйт» должен до 21.40 в воскресенье (EST) принять решение о возможной отмене трехсторонней сделки с «Портлендом», «Атлантой» и «Детройтом» из-за серьезных опасений по поводу физического состояния защитника Гэри Пэйтона II.

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