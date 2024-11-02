Рубль значительно подешевел. Курсы доллара и евро на 2 ноября

Российский рубль значительно подешевел к доллару США и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 ноября 2024 года, составляет 97,4402 рубля (прежнее значение — 97,0226 рубля), официальный курс евро — 105,8415 рубля (предыдущий показатель — 105,5231 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии