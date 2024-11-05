"Только потому, что ты попросил". Кудрявцева поддержала Лазарева после нашумевшего ТВ-эфира

РМ

Раиса Мелькумова

На мой взгляд, в этот раз Лазарев был не прав, Арам не пела, а орала… кажется, Крутому не пение тоже не понравилось. А зачем фониатор или старушки Зайцевы находятся там, нет более компетентных?