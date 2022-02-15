Вавилон-5: Дилгарская война - достижение победы (часть 3)

В 2232-м война полыхала, как никогда ранееДилгарская война в полном разгаре. Почитайте предудущие части, чтобы знать, что было раньше: Дилгарская война - предпосылки (часть 1) Дилгарская война - начало войны (часть 2) Первая часть 2232 года была решающей: первые удары дилгар по Земному Альянсу были остановлены, но в этот момент было важно захватить инициативу, действовать, а не реагировать: война должна была вестись в условиях контрнаступления, и ослабление давления дилгар на ЛНМ было в этот момент крайне необходимо, по военным причинам и чтобы остановить резню населения захваченных миров.