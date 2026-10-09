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Smartway: 49% опрошенных россиян готовы к временному переезду ради работы

Smartway: 49% опрошенных россиян готовы к временному переезду ради работы

Половина опрошенных россиян — 49% — готовы временно переехать в другой город ради работы. 29% участников опроса согласны уехать в одиночку, а 20% — вместе с семьей или партнером.

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