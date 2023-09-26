Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Кобелев о нестабильности «Динамо»: «Такая болтанка продолжится до зимы. Команда только строится, много новых игроков»

Кобелев о нестабильности «Динамо»: «Такая болтанка продолжится до зимы. Команда только строится, много новых игроков»

После 9 туров бело-голубые занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место. «Динамо» только строится, очень много новых футболистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх