Дебютант UFC Магомед Саидов не хочет драться с бойцами из топ-10: «Нахер надо. Я пожить хочу и деньги почувствовать»

Новичок UFC Магомед Саидов не хочет, чтобы его включали в топ-10 рейтинга полутяжелого дивизиона. На турнире UFC в Абу-Даби Саидов нокаутировал в дебюте Джастина Джейкоби, который в мета-рейтинге стоит на десятом месте.
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