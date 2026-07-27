Дебютант UFC Магомед Саидов не хочет драться с бойцами из топ-10: «Нахер надо. Я пожить хочу и деньги почувствовать»

Новичок UFC Магомед Саидов не хочет, чтобы его включали в топ-10 рейтинга полутяжелого дивизиона. На турнире UFC в Абу-Даби Саидов нокаутировал в дебюте Джастина Джейкоби, который в мета-рейтинге стоит на десятом месте.