Пушилин: в ДНР понимают, что жителям подконтрольных ВСУ городов тяжело уезжать

Власти Донецкой народной республики (ДНР) понимают, насколько тяжело покидать свои дома жителям территорий региона, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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