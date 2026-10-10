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Газета.ру

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Пушилин: в ДНР понимают, что жителям подконтрольных ВСУ городов тяжело уезжать

Пушилин: в ДНР понимают, что жителям подконтрольных ВСУ городов тяжело уезжать

Власти Донецкой народной республики (ДНР) понимают, насколько тяжело покидать свои дома жителям территорий региона, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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