СК попросил очевидцев теракта в «Крокусе» предоставить имеющиеся сведения о ЧП

Следственный комитет (СК) России попросил очевидцев теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также граждан, которые находились там в момент произошедшего, предоставить все имеющиеся сведения о ЧП для детального восстановления всех событий.
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