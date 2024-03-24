ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    А кто хозяин этого Крокуса!? Почему он молчит!?Должны не будут: ...
  • Игорь Петров
    «Крокус Интернешн...
  • Сергей Oблезов
    А как без них жили раньше? Выдумали лазейку по выманиванию денег с населения, а народ ведется Абсолютно здоровым людя...Почти 70% россиян...

СК попросил очевидцев теракта в «Крокусе» предоставить имеющиеся сведения о ЧП

СК попросил очевидцев теракта в «Крокусе» предоставить имеющиеся сведения о ЧП

Следственный комитет (СК) России попросил очевидцев теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также граждан, которые находились там в момент произошедшего, предоставить все имеющиеся сведения о ЧП для детального восстановления всех событий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх