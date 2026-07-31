Новости СВО: Армия РФ нанесла массированный удар по Украине и освободила четыре населённых пункта УДАРЫ ПО УКРАИНЕ Минувшей ночью русская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по объектам противника.
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