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ТАСС

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В Подмосковье открыли экспозицию памяти генерала ВДВ Востротина

В Подмосковье открыли экспозицию памяти генерала ВДВ Востротина

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, открылась на территории музейного комплекса "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах в преддверии дня Воздушно-десантных войск.

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