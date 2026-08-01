В Подмосковье открыли экспозицию памяти генерала ВДВ Востротина

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, открылась на территории музейного комплекса "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах в преддверии дня Воздушно-десантных войск.
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